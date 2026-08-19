Auf der Suche nach dem Übernatürlichem

Wunder, Heilungen, der Heilige Geist – sind das Geschichten aus vergangenen Zeiten oder kann Gott auch heute noch ganz konkret wirken?

Zwischen Sehnsucht nach innerem Frieden, modernen Spiritualitätstrends und persönlichen Erfahrungen gehe ich einer Frage nach, die Menschen seit jeher bewegt: Was, wenn das Übernatürliche näher ist, als wir denken? Dafür habe ich eine katholische Konferenz für das Übernatürliche, die „Encounter Konferenz“, in Wien besucht und Encounter Mitbegründer Patrick Reis ein paar Fragen gestellt.

Ob gläubig oder nicht – das Übernatürliche fasziniert. Wir wollen verstehen, was hinter dem Sichtbaren liegt. Heute können wir vieles wissenschaftlich erklären: Gewitter, Sterne oder die Entstehung neuen Lebens. Aber macht das diese Phänomene weniger erstaunlich? Weniger wundersam? Auch wenn wir wissen, wie etwas geschieht, bleibt die Frage nach dem Warum. Woher kommen Sinn, Schönheit und Ordnung? Warum existiert überhaupt etwas?

Diese Fragen haben nicht wenige bedeutende Wissenschaftler zu einem tiefen Glauben geführt. Die Sehnsucht nach Wahrheit und Hoffnung gehört offenbar zum Menschen dazu.

Mehr als Selbstoptimierung

Achtsamkeit, Journaling oder Atemtechniken boomen. Je hektischer unsere Welt wird, desto größer scheint die Sehnsucht nach Ruhe und Orientierung.

Viele moderne Ansätze haben erstaunliche Gemeinsamkeiten mit christlichen Traditionen. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in der Ausrichtung. Während sich viele Formen der Meditation auf das eigene Innere konzentrieren, richtet sich die christliche Spiritualität auf Gott aus – und dadurch auch auf die Menschen um uns herum.

In der christlichen Spiritualität sind die Liebe zu Gott und die Nächstenliebe untrennbar miteinander verbunden. Papst Benedikt XVI. sagte einmal: „Gottes- und Nächstenliebe sind untrennbar: Es ist ein einziges Gebot.“ Wir sind sogar regelrecht aufgerufen, „nach draußen“ zu gehen und in unseren Nächsten Gott zu entdecken und zu begegnen. Der Fokus liegt nicht auf Selbstoptimierung, sondern auf Beziehung.

Interessanterweise finden wir hier diese Ruhe, nach der wir uns sehnen. Jesus sagt: „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele.“ (Mt 11,28-29). Diese Ruhe muss nicht erarbeitet werden. Sie ist Geschenk.

Encounter Wien – Auf der Suche nach mehr

Wie lebendig christliche Spiritualität heute sein kann, wollte ich selbst erleben. Deshalb besuchte ich die Encounter-Konferenz, die heuer erstmals in Wien stattfand.

Rund 900 Menschen aus 27 Ländern kamen zusammen – mit einer gemeinsamen Sehnsucht: Gott zu begegnen.

Ich gebe zu: Wunder oder außergewöhnliche geistliche Erfahrungen waren für meinen Glauben bisher eher zweitrangig. Ich lebe meinen Glauben vor allem durch Begegnung, Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Umso neugieriger war ich auf diese Konferenz.

900 Menschen auf engem Raum bei freier Platzwahl? Das klang zunächst nach Stress. Doch stattdessen herrschten Freundlichkeit, Geduld und eine erstaunliche Ruhe.

Schon am ersten Abend machte ich eine kleine Erfahrung. Während ich mich innerlich darauf einstellte, die Veranstaltung im Stehen zu verfolgen, sprach mich eine fremde Frau an. Sie hatte einen Platz reserviert, setzte sich nun aber zu einer Freundin und bot mir ihren Sitzplatz an.

War das einfach Zufall? Vielleicht. Oder vielleicht zeigt sich Gottes Wirken manchmal genau durch solche kleinen Gesten.

Gebet das berührt

Ein Herzstück der Konferenz waren die persönlichen Gebetsdienste. Jeder konnte für sich beten und sich segnen lassen – für Heilung, Orientierung oder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und Entfaltung geistlicher Gaben.

Besonders beeindruckt hat mich die Atmosphäre. Obwohl hunderte Menschen warteten, herrschte keine Ungeduld. Die Musik, das gemeinsame Gebet und der respektvolle Umgang miteinander schufen einen Raum, in dem viele sichtbar zur Ruhe kamen.

Vielleicht ist genau das auch eine Einladung für meinen Alltag: Wartezeiten nicht als verlorene Zeit zu sehen, sondern als Gelegenheit, kurz innezuhalten oder ein einfaches Gebet zu sprechen.

Falls du das noch nicht kennst und noch nie jemand für dich gebetet hat, wünsche ich dir den Mut, das einmal auszuprobieren. Für mich war es ein Sprung ins kalte Wasser – und die Überraschung war: Das Wasser war eigentlich ganz warm.

Was die Heiligen uns zeigen

Ein Schwerpunkt der Konferenz war das Wirken des Heiligen Geistes. Die Botschaft lautete: Christlicher Glaube bedeutet nicht nur, etwas über Gott zu wissen, sondern Gottes Liebe konkret zu leben.

Als Beispiele wurden verschiedene Heilige vorgestellt, deren Leben zeigt, wie unterschiedlich dabei Gottes Wirken sein kann.

* Der heilige Vinzenz Ferrer wurde für außergewöhnliche Heilungen bekannt. Er heilte Menschen, ohne zu wissen, dass sie krank waren – und die Menschen wurden geheilt, ohne dass sie es zunächst bemerkten. Erst durch den Ausruf, dass eine Person mit dieser oder jener konkreten Krankheit geheilt wäre, spürten sie, was mit ihnen geschehen war.

* Der heilige Philipp Neri begeisterte Menschen vor allem durch seine Freude, seinen Humor und seine tiefe Gottesbeziehung. Gleichzeitig berichtet man von ihm eine außergewöhnliche mystische Erfahrung: Während eines intensiven Gebets drang eine Feuerkugel in seine Brust. Sein Herz vergrößerte sich so stark, dass sich seine fünfte und sechste Rippe nach außen wölbten, wie später bei der Untersuchung seines Leichnams festgestellt wurde. Zeitzeugen berichten, sie hätten sein Herz schlagen hören und sogar spüren können. – Schmerzen litt er soweit bekannt dabei keine.

* Die heilige Katharina von Siena überwand ihre Ängste und wurde zu einer der einflussreichsten Frauen ihrer Zeit. Sie war für ihre radikale Barmherzigkeit bekannt, betete für von Dämonen geplagte Menschen und bewegte Papst Gregor XI., von Avignon nach Rom zurückzukehren. Ihr Leben zeigt, wie Gott Menschen befähigen kann, weit über ihre eigenen Grenzen hinauszuwachsen.

Ob spektakuläre Wunder oder stille Nächstenliebe – jeder Heilige macht sichtbar, dass Gott auf ganz unterschiedliche Weise wirken kann. Und das kann er auch durch jeden einzelnen von uns.

Was für mich bleibt?

Die Encounter-Konferenz hat mir vor allem eines neu bewusst gemacht: Der christliche Glaube hat einen echten Schatz an seit Jahrhunderten gelebter Spiritualität, den es sich zu bergen lohnt.

Es geht dabei nicht darum, außergewöhnlichen Erfahrungen nachzujagen. Entscheidend ist die Bereitschaft, Gott im Alltag konkret Raum zu geben.

Dann beginnt das Übernatürliche nicht bei spektakulären Wundern, sondern genau dort, wo Menschen lieben, vergeben, füreinander beten und offen werden für Gottes Wirken.

Und vielleicht wartet genau dort die größte Überraschung.