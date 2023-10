Wir haben den Besuch des amerikanischen YouTube-Mönchs Father Gregory Pine in Stift Heiligenkreuz als Gelegenheit genutzt, einem klugen Kopf ein paar schwierige Fragen zu stellen. Warum leiden wir und wo ist Gott in dem Ganzen? Stephanie vom YOU! Team hat mit ihm im Studio der Hochschule Heiligenkreuz gesprochen.

Stephanie: Ich dachte, wir fangen einfach an, weißt du, ganz locker: Warum Leiden?

Fr. Gregory: Ja. Warum hat Jesus gelitten und ist am Kreuz gestorben? Perfekt. Gute Idee (lacht). Ganz einfach…

Stephanie: Das dachte ich mir auch.

Fr. Gregory: Wenn du fragst, warum Leiden, meinst du das ernst?

Stephanie: Ja, das ist ernsthaft meine erste Frage.

„Geh nicht davon aus, dass du genau weißt, wie es einer Person geht, die leidet.“

Fr. Gregory: Ich bin ein Dominikaner, das bedeutet, dass ich ein ‚Nerd‘ bin. ‚Nerds‘ neigen dazu, die Dinge zu Beginn kompliziert zu machen und sie dann später zu klären. Ich denke, man muss mit einer gewissen Ehrfurcht vor den Erfahrungen der Menschen beginnen. Wenn du über Leiden sprichst, solltest du damit beginnen, dass jeder von uns auf eine Weise leidet, die für unser eigenes Leben, unser eigenes Herz spezifisch ist. Aber das bedeutet nicht, dass wir in unserem Leiden isoliert sind. Wenn ich jemanden treffe, der etwas sehr Schwieriges durchmacht, werde ich nicht gleich sagen: „Oh, ich weiß, wie du dich fühlst, weil ich etwas Ähnliches erlebt habe.“ Vielleicht stimmt das gar nicht. Aber weil Gott uns beiden in unserem Leiden begegnen kann, gibt es zumindest eine Gemeinsamkeit, und ich denke, das baut eine Brücke.

Stephanie: Was bedeutet Leiden überhaupt? Kannst du das irgendwie definieren?

„Leiden heißt, dass etwas fehlt, was da sein sollte.“

Fr. Gregory: Leiden ist offensichtlich ein Übel und das bedeutet, dass etwas fehlt, was da sein sollte. Ein klassisches Beispiel aus der antiken und mittelalterlichen Tradition ist Blindheit. Wir würden sagen, dass ein Mensch, der blind ist, ein Übel erfährt, weil er sehen sollte, aber nicht kann. Ein Mensch sieht normalerweise und wir machen das Urteil auf dieser Grundlage. Wir würden nicht sagen, dass ein Baum das Übel der Blindheit erfährt, da nicht vorgesehen ist, dass er sehen kann.

Stephanie: Du hast einmal gesagt, wenn wir Gott die Frage stellen: „Warum leide ich?“, dass Gott uns mit einer tieferen Frage antwortet. Ich fand das eine gute Beobachtung. Das ist aber oft ziemlich unbefriedigend. Was denkst du, ist die tiefere Frage, mit der Gott antwortet?

„Wenn wir, ‚warum‘ fragen, wollen wir eigentlich tiefer von der Liebe Gottes zu uns überzeugt werden.“

Fr. Gregory: Wenn es um physisches Leiden geht, gibt es eine Art buddhistischen Einwand im Hintergrund, der naheleget, dass Gott irgendwie für die Minimierung des Leidens verantwortlich sein könnte, als ob das das Endziel wäre. Wenn wir fragen, warum diese Realität existiert, in der Tiere leiden, in der ich leide, entdecken wir im Prozess unserer Fragestellung reichere Nuancen oder tiefere Tiefen der göttlichen Weisheit. Der Punkt ist, dass Gott das weiße Licht seines göttlichen Reichtums durch das Prisma der Schöpfung leitet, so dass wir in der Schöpfung dieses wunderbare sichtbare Spektrum sehen, das gebrochen ist. Jeder von uns ist dazu bestimmt, etwas Herrliches über Gott darzustellen und zu kommunizieren, auf eine Weise, die ihm eigen ist. Gott, was möchtest du, dass ich über dein Inneres sage? Und im Prozess dieser Fragestellung kommen wir zu einer besseren Wertschätzung der Antwort, die er uns im Laufe unseres Lebens gibt. Ich denke, wenn wir Gott fragen, warum das passiert ist oder warum ich so zerbrechlich bin, fragen wir eigentlich danach, weiter von der Liebe überzeugt oder in ihr bestärkt zu werden, die Gott in der Schöpfung offenbart hat. So können wir uns fester und sicherer daran festhalten.

Stephanie: Wo liegt das Gleichgewicht zwischen einer gesunden Rebellion gegen Ungerechtigkeiten oder Leiden, die uns oder denen, die wir lieben, zugefügt werden, und einem Hinnehmen des Leidens, vielleicht als ein Mittel, um Gott näher zu kommen?

„Gott will uns nur sich selbst geben.“

Fr. Gregory: Wenn es um Leiden geht, sind wir eingeladen, ehrlich zu sein. Und ich denke, dass Ehrlichkeit ein guter Ausgangspunkt ist, denn von dort aus können wir denken: Okay, das ist es, was ich nicht mag, was ich in gewisser Weise ablehne, während ich mich gleichzeitig damit versöhne, dass es Teil der Realität ist. Und ich denke, es kann so simpel sein wie: Jesus, was passiert gerade? Was ist los? In diesem Austausch wirst du immer Gott „bekommen“. Denn Gott ist nicht daran interessiert, uns irgendetwas Drittes zu geben, wie eine süße Antwort oder einen interessanten Fakt oder eine coole Kuriosität. Nein, er will uns nur sich selbst geben.

Stephanie: Was bedeutet es, wenn wir sagen, dass wir eine schwierige Situation oder ein Leiden aufopfern?

„Gott begegnet uns nicht in unserem Leiden, um es abzuschaffen, sondern um es mit seiner Gegenwart zu erfüllen.“

Fr. Gregory: Du gibst Gott das Ganze. Im Grunde genommen bittest du Gott, dass dies nicht unbeachtet bleibt, sondern dass dies einen Platz in seinem Opfer hat, damit er daraus etwas Großartiges machen kann. Gott begegnet uns nicht in unserem Leiden, um es abzuschaffen, sondern um es mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Es gibt Teile unseres Herzens, die erst dann beginnen zu existieren, wenn das Leiden in sie Einzug hält. Und dann kommt Gott und bewohnt gerade diese Stellen. Er ist derjenige, der sucht, umgräbt und aufdeckt. Und das ist schrecklich. Und es macht keinen Sinn, es zu verklären. Aber es kann gut werden, vorausgesetzt, dass wir präsent sind. Oft versuchen wir uns davon abzulenken oder uns davon zu betäuben. Aber er sagt nein, fühle es. Verspüre es in seiner Fülle, und ich werde dich unterstützen. Ich werde nie zulassen, dass dir etwas widerfährt, wofür ich keinen Ausweg bieten kann. Ich werde dich nicht über deine Kräfte hinaus versuchen. Und das ist die Gewissheit, die wir haben, dass wir ihm darin begegnen und es ihm darbringen können.