Text Lea Schagerl

Helden gibt’s nur im Film. Oder vielleicht doch nicht? Superstar und „Avenger“ Jeremy Renner, bekannt als „Hawkeye“ des Marvel-Universums, ist nun Held im echten Leben geworden. Er rettete seinem Neffen das Leben und hätte dabei fast sein eigenes verloren.

Anfang dieses Jahres war das Auto seines Neffen so eingeschneit, sodass sie dieses mit dem hauseigenen riesigen Schneepflug, einem Kettenfahrzeug, freiräumen wollten. Als der Schauspieler aus dem Schneepflug ausgestiegen war, geriet dieser ins Rollen, direkt auf Jeremys Neffen zu. Beim Versuch, diesen zu retten, kam Jeremy Renner selbst unter die Ketten des Schneepflugs.

„Hawkeye“ hat sich mehr als 30 Knochen gebrochen. Nach dem Unfall hatte er im Krankenhaus schon Abschiedsworte für seine Familie formuliert. Aber Gott sei Dank erholte sich der Hollywood Star wieder. Mitte April war er erstmals wieder in der Lage, sich auf dem Roten Teppich zu zeigen. „Etwas ramponiert“, wie er selbst meinte, und nicht ohne Gehstock, aber dankbar und glücklich. Renner hat außerdem das Krankenhaus besucht, um sich bei dem medizinischen Personal zu bedanken, das ihm während seines Aufenthalts „das Leben gerettet hat“, wie er in einem Interview sagt.

Definition Held

* Jemand, der sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe stellt und eine ungewöhnliche Tat vollbringt, und er dabei größere Unannehmlichkeiten, manchmal sogar sein Leben riskiert.

* Helden sind immer die, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, auch und gerade wenn die anderen nichts tun oder mit der Masse mitschwimmen.

* Ein Held sucht immer nach dem Guten und Wahren. Nur weil etwas mutig ist, macht es einen nicht zum Helden.

How to: Everyday Hero

* Etwas anzusprechen, das man selbst als ungerecht empfindet, auch wenn man dann selbst nicht gut dasteht.

* Sich auf die Seite derer stellen, die Unrecht erleiden. Das kann z.B. auch sein, dass man ein gutes Wort über einen Mitschüler sagt, wenn alle grad über ihn herziehen.

* Einen Dienst tun, den sonst niemand tun mag, z.B. das WC putzen…

* Wenn man mit Mut gegen eigene Schwächen ankämpft, auch indem man sich traut Hilfe, in Anspruch zu nehmen.

Be God’s Hero!

Ganz ehrlich: Zu seinem Glauben zu stehen, kann manchmal sehr schwer sein, vor allem wenn viele der eigenen Freunde mit der Kirche nichts anfangen können.

Traust dich nie!

Zivilcourage ist zwar ein abgelutschter Begriff, aber trotzdem so wichtig! In der Öffentlichkeit für Menschen einzustehen, die schlecht behandelt, beschimpft oder sogar bedroht werden, ist eine Tat, die sehr viel Mut erfordert. Trotzdem gilt dabei: Nie sich selbst in Gefahr bringen! Wenn man vielleicht in eine Situation hineingerät, die gefährlich erscheint, aber Zivilcourage erfordert: Polizei rufen oder sich irgendwo anders Hilfe holen, vielleicht bei anderen Leuten, die die Situation auch beobachtet haben.

I can see wonders!

Für alle Heldinnen und Helden unter uns hat Michael Patrick Kelly das Lied „Wonders“ geschrieben. Inspiriert ist der Song durch die Geschichte der Zivilcourage eines Lehrers in den USA, der einen Jungen, der 2019 bewaffnet in eine Schule eingedrungen war, um dort ein Massaker anzurichten, entwaffnete, indem er ihn umarmt hat.