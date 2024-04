Sie haben so viel mit ihm erlebt. Die Papstwahl, das Attentat, seine Krankheit… Gibt es eine Begegnung, die Sie ganz tief beeindruckt hat?

Jeder Tag mit dem heiligen Johannes Paul II war anders und nicht wiederholbar. Er war ein Mensch, der sehr begabt und initiativ war. Er hatte ein sehr reiches geistiges Leben. Er hat immer in allem, was er gemacht hat, Christus vor Augen gehabt. Seine Dokumente und Lehren in der katholischen Kirche, wie beispielsweise die Theologie des Leibes, waren die Früchte davon. Sein Verhalten vor allem in den schwierigen Situationen, wie etwa eben dem Attentat oder seiner Krankheit, war sehr bemerkenswert. Er war durch diesen sehr tiefen Glauben an Jesus Christus und sein Vertrauen auf ihn gestärkt. Und er konnte so immer Lösungen für alle Schwierigkeiten finden, denen er begegnet ist. Im Zusammenleben mit anderen Menschen hat er sich immer um Zusammenarbeit bemüht. Er wollte nicht dominieren oder dominieren lassen, sondern er suchte immer das, was allen gemeinsam war.

Er war auch der erste Papst, der so viel zu den Menschen gereist ist.

Die Reisen von Johannes Paul II sind mir besonders im Herzen und Gedächtnis geblieben. Jede Reise war anders und hatte ein anderes Thema, das verbunden war mit der aktuellen Situation in der Welt. Ich kann bestätigen, dass nichts in der Kirche und in der Welt passiert ist, ohne dass es ihn persönlich beschäftigt hätte oder er sich dafür engagiert hätte.

Johannes Paul II ist nicht nur heiliggesprochen, sondern man konnte das spüren, dass er ein heiliger Mensch war. Er hat immer wieder dazu ermutigt, sich ganz auf Gott einzulassen. Was wollen Sie den Jugendlichen zum Thema Heiligkeit sagen?