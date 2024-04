Elijah Thomas ist 21, kommt aus München und ist der Sohn eines deutschen Filmemachers und einer amerikanischen Sängerin. Bekannt geworden ist er als jüngstes Mitglied der Outbreakband. Jetzt hat er jedoch seine erste eigene Single mit Erfolg veröffentlicht. Ich habe ihn gefragt, wie es dazu kam.

Text Vroni Stocker

Seit wann machst du Musik?

Ich mache Musik, eigentlich, seit ich geboren bin. Meine Mutter ist hauptberuflich Musikerin und macht z.B. seit 12 Jahren bei The Voice Of Germany als Coach mit. Beim Gesang hatte ich also voll den Segen, dass meine Mutter mir da immer geholfen hat. Ich habe zuerst mit Schlagzeug angefangen. Also gar nicht mit singen. Dann kam die Gitarre, und das Singen erst danach.

Wie kam es zu deiner Single „Rewind“?

Auch wenn ich schon eigene Songs geschrieben habe, habe ich bis jetzt noch nichts veröffentlicht. Als Teil der Outbreakband kam in mir die Frage auf, ob ich auch etwas allein machen sollte. Ich wusste, Lobpreis ist etwas von meinem Herzen, was ich auf jeden Fall weitermachen wollte. Aber ich dachte mir, wie cool wäre es, wenn ich auch Musik für Leute mache, die nicht im Glauben stehen. Und trotzdem mit einer Message. Es ist krass, dass ich jetzt auch schon so viele Nachrichten bekommen habe, die das bestätigen. Die Leute sagen, ich bin nicht im Glauben, aber ich höre deinen Song. Und es ist krass, wie du von diesem Gott singst. Das ist genau mein Herz. Und ich bin voll stolz und dankbar, jetzt diese Single released zu haben.

Warst du selbst immer schon gläubig?

Ich bin christlich aufgewachsen, komme aus einem christlichen Elternhaus und war auch schon bei Kindergottesdiensten dabei. Trotzdem hatte ich so einen Moment, den ich auch voll wichtig finde, wo man bewusst die Entscheidung trifft: Ich will Jesus mein Leben geben. Natürlich hat man auch High und Lows. Es ist voll das Privileg, christlich aufzuwachsen, und meine Eltern haben mir das nicht aufgedrängt.

Wie schaut dein Plan für die Zukunft aus, hast du schon Songs, die du veröffentlichen wirst?

Oh, yeah, dieses Jahr wird heftig. Wir haben richtige nice Songs in der Pipeline. Wir werden jetzt Singles nacheinander rausbringen. Dann die erste EP im März. Ich kann’s selbst nicht glauben. Ich hör meine Songs und denke mir so, hä, wie ist das denn passiert?

Was ist dein größter Wunsch?

Dass Menschen durch meine Musik mehr zu Gott kommen, dass sie ein Bild von Gott bekommen, was nicht so dem entspricht, was sie wahrscheinlich von früher kennen.

Welchen Ratschlag würdest du deinem jüngeren Ich geben?

Manchmal sind die Wege, die du für richtig hältst, nicht die, die Gott für dich vorgesehen hat.

Welche Superkraft hättest du gerne?

Fliegen können.

Wer inspiriert dich?

Meine Eltern.

Was lässt dich so richtig lebendig fühlen?

Wenn ich auf der Bühne stehe mit Menschen, die ich liebe und mit Geschwistern in der Crowd, wo wir gemeinsam Gott feiern.

Random Fact über dich:

Ich war mit 12 Jahren bei einer MediaMarkt Werbung dabei.