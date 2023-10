Ich habe eine meiner besten Freundinnen in der ersten Klasse kennengelernt. Wir wurden nebeneinandergesetzt. Von da an war für mich klar, dass wir Freunde sind. Das war für meine Freundin nicht so, wenn wir in Zweierreihen gehen sollten, meinte sie oft, dass sie mit ihrem „unsichtbaren Freund“ geht, weil sie nicht mit mir gehen wollte. Mich hat das echt genervt. Aber ich habe sie trotzdem gemocht und hab zu ihr gehalten, auch wenn die anderen Freundinnen sich in der Pause weggesetzt haben, weil ihre Eiersemmel sehr komisch gerochen hat. Vielleicht hat uns die Eiersemmel zusammengeschweißt. Die war übrigens echt lecker! Wir hatten zwar beide auch andere beste Freunde, aber ich habe darauf geachtet, dass ich trotzdem irgendwie neben ihr sitzen kann. Und als unsere anderen damaligen Freundinnen auf eine andere Schule gingen, waren wir wieder zu zweit und wir hatten echt den Spaß unseres Lebens. Es gab nur wenige Stunden, in denen wir keine Lachkrämpfe während des Unterrichts bekommen haben und deshalb vom Lehrer ermahnt wurden. Nach einiger Zeit kam noch ein weiteres Mädchen zu uns dazu, mit der sie später mehr gemacht hat als mit mir. Die beiden haben auch ab und zu Späße über mich gemacht, die ich nicht so toll fand. Aber auch das ging vorbei, nachdem wir alle auf unterschiedliche Schulen weitergingen. In dieser Zeit haben wir uns oft getroffen und viel telefoniert. Doch nach und nach merkte ich, wie meine Freundin anders wurde, vor allem durch den Einfluss ihrer anderen Freundinnen. Ich versuchte dennoch, für sie da zu sein. Als dann ihr Bruder starb, hatten wir ein Jahr lang keinen Kontakt. Danach hatten wir ein bisschen geschrieben, aber das fühlte sich sehr komisch an und so verging ein weiteres halbes Jahr ohne wirklichen Kontakt. Irgendwann hat sie sich für ihr Verhalten entschuldigt und wir haben wieder geschrieben, telefoniert und uns getroffen. Und heute schreiben wir uns zwar nicht ständig, aber wir telefonieren öfters stundenlang und versuchen auch, uns zu treffen, was nicht immer so einfach ist, da unsere Leben nicht unterschiedlicher sein könnten. Aber man findet einen Weg. Wir sind immer an der Freundschaft drangeblieben und dafür bin ich echt dankbar.