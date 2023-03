Liebe Anna!

Was auch immer der Grund sein mag, aber dich zu ignorieren, klärende Gespräche abzublocken, Unwahrheiten zu verbreiten und über dich zu lästern, ist absolut unfaires und kindisches Verhalten. Ich kann mir vorstellen, wie schmerzlich das für dich ist. Aber nicht nur du hast deine BFF scheinbar verloren – sie auch! Was tun?! Nun, prinzipiell würde ich es wichtig finden, dass ihr euch wieder versöhnt, doch das ist natürlich leichter gesagt als getan, zumal du ja schon mehrmals einen Schritt auf sie zugegangen bist. Mit Versöhnen meine ich auch nicht unbedingt, dass ihr nachher wieder BFF seid. Freundschaften zerbrechen oft an den banalsten Dingen. Das ist sehr, sehr schade, zeigt aber auch vieles auf.

Da sie ein Gespräch abblockt, würde ich ihr schreiben. Wichtig ist, dass du sie in diesem Schreiben nicht beschuldigst („Du hast dies und du hast das gesagt/gemacht“) sondern dass du in „Ich-Botschaften“ darstellst, wie du dich fühlst und was ihr Verhalten in deinem Leben auslöst. („Ich habe mich verletzt gefühlt… es hat mich sehr traurig gemacht… ich wünsche mir…) Bitte sie um ein klärendes Gespräch. Warte ab, ob und wie sie reagiert. Wenn ihr die Sache unter euch klären könnt, würde ich dir auf jeden Fall raten, vorsichtig zu sein, was eure weitere Freundschaft betrifft. Ich weiß nicht, ob sie es nach solchen Aktionen noch verdient, deine BFF zu sein. Nachdem ihr Frieden geschlossen habt, würde ich vorschlagen, erstmals normale nette Klassenkollegen zu sein, und es vorerst dabei zu belassen.

Falls sie auch dein Schreiben ignoriert und weiterhin hässliche Dinge über dich verbreitet und dir das Leben schwer macht, würde ich dir ganz stark raten, dich an einen Lehrer deines Vertrauens zu wenden, da man ihr Verhalten eigentlich als „Mobbing“ bezeichnet. Das Schuljahr ist noch lang und es kostet viel zu viel Kraft, diese Situation alleine durchzustehen.

Und ein Gedanke noch, der für uns als Christen in solchen Situationen den eigenen Blick verändern kann: Wenn dich jemand falsch beschuldigt und über dich lästert, bist du ganz mit Jesus verbunden. Auch er wurde von seinen Freunden verraten. Und indem du dich mit Jesus verbindest, kann genau das zur Fürbitte für deine Freundin werden. Probier das mal aus. Du kannst dann echt erleben, wie Gott konkret hier wirkt.

Deine Jenny

ps: Ich habe ein Gedicht gelesen, bei dem ich an dich denken musste:

Mut – ein Gedicht

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen,

Was keiner sagt, das sollt ihr sagen,

Was keiner denkt, das wagt zu denken,

Was keiner anfängt, das führt aus.

Wenn keiner ja sagt, sollt ihr´s sagen,

Wenn keiner nein sagt, sagt doch nein.

Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben,

Wenn alle mittun, steht allein.

Wo alle loben, habt Bedenken,

Wo alle spotten, spottet nicht,

Wo alle geizen, wagt zu schenken,

Wo alles dunkel ist, macht Licht.

(Lothar Zenetti)