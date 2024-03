Überbevölkerung – womit sich die Generation vor uns geirrt hat

Vor rund 50 Jahren wurde politisch und medial vor einer „Bevölkerungs-Explosion“ gewarnt. Darüber sprach Elias Gläser von „Eden Culture“ bei einem Vortrag in Wien Anfang des Jahres. Die Bevölkerung betrug im Jahr 1970 rund 3,5 Milliarden Menschen. Es wurde vorausgesagt, dass Millionen Menschen an Hunger sterben werden, wenn die Weltbevölkerung weiter so anwächst. Und ein Kampf ums Überleben würde kommen, weil diese vielen Menschen nicht ernährt werden könnten. Man sagte voraus, dass die wichtigsten Ressourcen innerhalb von 50 Jahren aufgebraucht sein würden.

Dieser Gedanke stammte unter anderem von einem gewissen Paul R. Ehrlich, einem Biologen an der Stanford Universität. Er hatte dabei Untersuchungen aus der Biologie vor Augen, wie etwa eine Rattenbevölkerung in einem begrenzten Versuchsaufbau. Zum Beispiel wollte er im Jahr 1969 voraussagen, dass England im Jahr 2000 nur mehr eine kleine Gruppe verarmter Inseln sein würde. „Ich würde sogar Geld darauf wetten, dass England im Jahr 2000 nicht mehr existieren wird.“

Aber genau das Gegenteil ist eingetroffen: Obwohl die Weltbevölkerung um mehr als das Doppelte auf 8 Milliarden angestiegen ist, ist der persönliche Wohlstand des Einzelnen im Durchschnitt um ein Vielfaches angestiegen. Und Ressourcen und Rohstoffe sind leichter verfügbar und sogar billiger geworden.

Paul R. Ehrlich hatte die menschliche Fähigkeit zur Anpassung und den Erfindergeist unterschätzt. Und dass mehr Menschen auch mehr Wissen und Lösungen hervorbringen würden. Mehr Menschen auf unserem Planeten hatten nicht zu einer Verarmung geführt sondern bis heute zu einem gemeinsamen Wachstum.

