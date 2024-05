Was ist häusliche Gewalt?

Häusliche Gewalt liegt dann vor, wenn es in einer „häuslichen Gemeinschaft“, also in Familie, Ehe oder Beziehung zu Gewalt kommt. Man spricht auch dann noch von häuslicher Gewalt, wenn die Trennung gerade passiert ist. Häusliche Gewalt bezieht sich nicht nur körperliche, sondern auch psychische und sexualisierte Gewalt. Dreiviertel der Opfer sind dabei Frauen und Mädchen.

Orange Day

Der Orange Day ist seit 1991 der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und wird jährlich am 25. November begangen und soll dazu beitragen, Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen zu beseitigen. Die Farbe Orange symbolisiert dabei eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen.

Fakten

71,1 % der Opfer häuslicher Gewalt sind weiblich, während die Täter zumeist Männer waren (76,3 %).

16,41 % aller Frauen in Österreich, zwischen 18 und 74 Jahren, haben körperliche oder sexuelle Gewalt in intimen Partnerschaften erlebt.

36,92 % haben psychische Gewalt erfahren.

Gewalt ist nie ok!

Wenn du selbst davon betroffen bist oder du kennst jemanden, wende dich am besten an offizielle Notrufstellen. In Österreich ist das etwa die Frauenhelpline (0800 222 555) oder der Männernotruf (0800 246 247) oder die Jugendnotrufnummer Rat auf Draht (147). Hier wird dir professionell geholfen, was du tun kannst. Bist du in einer konkreten Situation Zeuge einer Gewalttat, z.B. dein Vater prügelt deine Mutter, verlasse die Wohnung und rufe die Polizei.