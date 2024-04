Eine neue weiße Seite im Schulheft. Ein neuer Tag. Ein neues Jahr. Neuanfänge üben für uns eine geheimnisvolle Faszination aus.

Michi Cech

Ein neues Jahr ist immer etwas Besonderes, etwas Hoffnungsvolles. Wie wird dieses Jahr werden? Was werde alles tun und erleben? Es ist ein Moment, wo die Hoffnung den Sieg über den Pessimismus hat, dass es besser werden kann. Neuanfänge prägen unser Leben. Sie sind etwas, was die Natur vorgibt. Tag und Nacht. Schlafen. Neu erwachen. Ein Kreislauf, bestimmt durch das Kreisen der Planeten.

Schon irgendwie krass. Jedes Lebewesen ist von diesem Rhythmus betroffen und mit hineingenommen. Die Blumen blühen und verwelken. Jeder Baum zählt seine Jahre in Jahresringen. Verwundert es uns, dass auch wir jedes Jahr unseren Geburtstag feiern? Natürlich könnten wir sagen: Ist einfach so. Ist ja so, weil eben die Planeten um die Sonne kreisen. Aber warum ist das gerade so? Gott hätte das ja auch anders machen können.

Aus der Bibel…

Genesis 1,14

Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen.

Genesis 2,3

Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn; denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte.

Psalm 104,19

Du machst den Mond zum Maß für die Zeiten, die Sonne weiß, wann sie untergeht.

Jesus Sirach 33,7-8

Warum unterscheidet sich ein Tag vom anderen, kommt doch jedes Tageslicht im Jahr von der Sonne? Durch die Erkenntnis des Herrn wurden sie getrennt und er hat die Zeiten und Festtage verschieden gestaltet.

Gemacht für den Neubeginn

Vielleicht hat Gott das genau so eingerichtet, damit verstehen, dass unser Leben ein ständiges Lernen ist. Und lernen tun wir eben durch Wiederholung, dass wir Dinge immer wieder neu einüben. Die Erde dreht sich um die eigene Achse: Es wird Tag, es wird Nacht. Und sie umkreist die Sonne: Wieder ein neues Jahr. Unser Leben ist keine einfache Linie. Aber auch kein immer gleiches Hamsterrad. Sondern ein immer wieder Neubeginnen. Auf ein Ziel hin.

Neubeginn schließt ein, dass wir auch Fehler machen dürfen. Ja, manchmal ist es Nacht. Manchmal kann es dunkel sein in unserem Leben. Aber heißt es nicht so schön: Die Mitte der Nacht ist auch der Beginn des neuen Tages. Weihnachten feiern wir zu der Zeit im Jahr, wo die Nächte am längsten sind, aber gleichzeitig die Tage wieder beginnen länger zu werden. Die Geburt Jesu war in einer Nacht. Darum gehen wir übrigens zu Weihnachten spät abends in die „Christmette“.

Vom Dunkel ins Licht

Hast du gewusst, dass man früher die Heilige Messe immer in Richtung Osten gefeiert hat? Darum sind auch die meisten Kirchen nach Osten gerichtet aufgebaut. Jesus ist der Tag, der unser Dunkel hell macht. Das Wort „Ostern“ kommt von Osten, weil hier die Sonne aufgeht. Und darum heißt der Sonntag auch Sonn-Tag, der erste Tag der Woche, an dem Christus auferstanden ist. Der Neubeginn schlechthin.

„Es kommt nicht darauf an, wie oft du fällst, sondern ob du wieder aufstehst.“ Das hat Papst Benedikt einmal gesagt. Unser christlicher Glaube ist voll mit diesem Gedanken des Neubeginns. In der Taufe haben wir „ein neues Leben“ bekommen und bei jeder Beichte wird der „Reset-Knopf“ gedrückt, können wir wieder neu anfangen. Das bedeutet es ganz konkret, wenn wir sagen, dass Jesus uns durch sein Kreuz die Vergebung geschenkt hat. Dabei haben wir nicht nur drei Leben wie bei einem Computerspiel. Wir haben jeden Tag. Mehr noch, jede Sekunde.

Wer möchtest du sein?

Jedes neue Jahr erinnert uns aber auch daran, dass unser Leben auf ein Ziel zugeht. Unsere Tage sind eben gezählt. Wir haben nur noch eine bestimmte Anzahl an Atemzügen, an Herzschlägen, an Sekunden. Und ich kann mir überlegen: Wer will ich am 31. Dezember 2024 sein? Welche Art von Person will ich dann sein? Was soll am Ende des Jahres über mich wahr sein, was jetzt noch nicht da ist? Und was tu ich, um das zu erreichen? Let’s try. 365 Mal.